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- 源右衛門 唐辛子絵 大皿24.5cm
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商品詳細
有田焼 源右衛門窯染錦胡椒絵皿・唐辛子絵 大皿商品サイズ：直径24.5cm高さ4.0cm多少の誤差はお許しください。***中古品の為、多少の擦れなどはあります。また、自宅保管であることをご了承の上、お考えください。
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