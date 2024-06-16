新品 DIESEL ディーゼル レザー エンボスベルト ブラック 75

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商品詳細
当ショップのほかのDIESEL商品はこちら→#DIESEL_fusion当商品のほかサイズはこちら→#No1110040ブランド：DIESELディーゼル型番・モデル：X6727PR505アイテム：ベルトカラー：ブラックサイズ：75(全長91cm/幅3.5cm)/ウエスト穴位置(70cm/72.5cm/75cm/77.5cm/80cm)素材：レザー【DIESELディーゼルレザーエンボスベルト】帯にエンボスデザインを施したベルト。エンボスはさり気ない程度でシンプルなデザイン。程良くごつさのあるバックルもアクセントです。【DIESELディーゼル】イタリアのプレミアム・カジュアル・ブランド。1978年に誕生したディーゼルは、デニムをはじめ、メンズ、ウィメンズのコレクションから小物まで幅広いスタイルのアイテムを展開。遊び心あふれるユニークなデザインで世界中のファンを魅了し続けています。※この商品はお値引きできません。#No1110040#DIESEL_fusion
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