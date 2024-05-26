【美品】PORTER ポーター 長財布 ラウンドファスナー 384-02965

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PORTERポーター長財布ラウンドファスナーBRIGHTSTARブライトスターネイビー384-02965PORTERSTAND限定牛革こちらの商品は、吉田カバン(PORTER)公式サイトにて現行で販売されている最新モデルです。販売価格は、51700円です。【状態について】大きなダメージはなく美品です。使用感が出やすい小銭入れの所を見ても使った形跡がほとんど見られないです。全体的に状態が良いですが細かい点になりますが気になる所を写真に撮っています。 外側、細かな擦れが見られます。10枚目右下の写真をご覧ください。内部、ファスナーにあたった跡が見られる所があります。9枚目の写真をご覧ください。あくまで中古品になりすので細かなキズ、汚れ、擦れ等見られます。写真をよくご確認いただきご購入してください。箱は付属しません。財布のみになります。ネコポスにて送らせていただきます。【サイズ】横 約20cm縦 約10cm厚さ 約2.3cm