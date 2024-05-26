アンダーカバー　UNDER COVER GIZA ギザ　スニーカー28

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商品詳細
アンダーカバー UNDERCOVERGIZAギザ スニーカー28アンダーカバー レザースニーカー ジョニオ着用 サイズ 28cmカラー ブラック素材 カウハイド 最高級レザー定価 ¥33,000→6,400定価よりかなりお安くします 早い者勝ちです品番 UCX9F04状態 それなりに履いています。写真にて判断ください。自宅保管の為神経質な方はお控えくださいめちゃくちゃカッコ良いです。アンダーカバー定番1番人気のジョニオさんのタトゥー柄 GIZAスニーカーです。ジョニオ着用のレアアイテムです。#UNDERCOVER#アンダーカバー#裏原宿 #adidas#スタンスミス#Nowhere#kith#STUSSY#ape#NIGO#ベイシングエイプ#エレトリックコーテージ#supreme#シュプリーム#フラグメント#藤原ヒロシ#ジョニオ#高橋盾#ヒューマンメイド#バウンティハンター#ヒカル#セブンスターズデザイン#ネイバーフッド#ギャルソン#COMMEdesGARÇONS#windandsea#ナンバーナイン#ソロイスト
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