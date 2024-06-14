トゥモローランドのストール！　美品！　ターコイズブルー！

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5、6年前に正規店購入した、ストールです。ここぞという時にしか、使っていない着用頻度の少ない美品となります。カラーは、ターコイズ系のブルーです。写真では分かりづらいですが、ブルーの中に、綺麗なグリーンが感じられます。色んな色と相性良く、さし色として、最高にかっこいいかと。柔らかいウールで、チクチク感もほぼ感じないはずで、保温力も抜群です。全長は、約200センチ。とても量感あります。佐川急便で、送ります。北海道、沖縄、離島へは、追加料金発生します。前もって必ずお申し出くださいませ。#バーニーズ#ビームス#ユナイテッドアローズ#ポールスミス#エディフィス#ラルフローレン