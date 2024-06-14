LOUIS VUITTON ルイヴィトン ベルト 95

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ご覧頂きありがとうございますい新品未使用Size:95幅:3.8cm・全長約110cm写真の付属品全てつきます。新品未使用。検品の為だけに開封済み。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。素人の自宅保管ですので細かな事を気になさる方はご遠慮下さいね。即購入OK！よろしくお願いします！