Off-White オフホワイト ロゴ インダストリアル ベルト ほぼ未使用品

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商品詳細
Off-Whiteオフホワイトロゴインダストリアルベルト1回のみ使用した、ほぼ未使用品となります。farfetchにて2022年購入。サイズOS全長123cm幅3.5cm#オフホワイト#ベルト#インダストリアルベルトイエロー#インダストリアルベルト#YELLOW#supreme#NIKE#adidas
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OFF-WHITE オフホワイト ベルト ロゴ インダストリアル ベルト INDUSTRIAL BELT イエロー FREE イタリア製 ブランド 【メンズ】【中古】
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