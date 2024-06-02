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Off-White オフホワイト ロゴ インダストリアル ベルト ほぼ未使用品
商品番号 D79788377654
商品名

Off-White オフホワイト ロゴ インダストリアル ベルト ほぼ未使用品
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

Off-Whiteオフホワイトロゴインダストリアルベルト1回のみ使用した、ほぼ未使用品となります。farfetchにて2022年購入。サイズOS全長123cm幅3.5cm#オフホワイト#ベルト#インダストリアルベルトイエロー#インダストリアルベルト#YELLOW#supreme#NIKE#adidas
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