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FENDI 長財布　新品
商品番号 E18599799069
商品名

FENDI 長財布　新品
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 17,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[素材]レザー　[内側]札入れ×1、カード入れ×12、オープンポケット×1、ファスナー開閉小銭入れ×1[外側]ストラップ×1、オープンポケット×1質問はコメント欄でお願いします
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