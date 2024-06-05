HTC スタッズベルト ダイヤモンド

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数量は多 【最終値下】NUMBER 栃木レザー ピーナッツ型 スタッズベルト ... 数量は多 【最終値下】NUMBER 栃木レザー ピーナッツ型 スタッズベルト ...



HTC Surf&Tailor MOAT別注スタッズベルト HTC Surf&Tailor MOAT別注スタッズベルト

カラーブラックサイズ表記36全長約106cm幅約2.5cmバックルの軸から真中の穴まで約91cm新品・未使用品になります。素人の採寸・検品の為、多少の誤差、元々のわずかな汚れや傷、保管時のスタッズの緑青など、ある場合があります。ご理解した上での購入をお願いします。トラブルを防ぐ為、お取り置き・専用ページはご対応できません、ご了承下さい。購入後のクレームは対応は致しません、ご理解した上での購入をお願いします。仕事のスケジュール等で発送にお時間がかかる場合がありますので、ご了承頂き購入をお願いします。ご質問などありましたらお答えしますのでコメントをお願いします。