極上　　浮世絵版画　　　一立齋廣重画　忠孝仇討圖絵　團扇堂

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手摺木版「大錦浮世絵美人名作撰」全23巻46図揃 (各巻2枚1組) 木版画 ... 手摺木版「大錦浮世絵美人名作撰」全23巻46図揃 (各巻2枚1組) 木版画 ...



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忠孝仇討図絵 一立斎広重（初代歌川広重） - 伊賀流忍者博物館 忠孝仇討図絵 一立斎広重（初代歌川広重） - 伊賀流忍者博物館



豪華版画集『写楽』- 豪華版画集『写楽』-

お値下げ27000ー26000円極上品浮世絵版画安藤広重一立齋広重画第3印 弘化４年～嘉永5年忠孝仇討圖絵版元 團扇堂柳下亭種員筆記種員筆記を起用した版画は極上です江戸中期37×25cm一枚物広重は風景を得意にして人物画は希少です珍品です江戸時代は、親の仇討ちは親孝行と認められ世間から誉められたそうですさすがの廣重です素晴らしい本物です穴空き 上下に空いています裏うちありません時代考慮して綺麗です宜しくお願いいたします