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新品未使用レッチリ　ツアーTシャツ 日本購入　サイズS
商品番号 J26066813422
商品名

新品未使用レッチリ　ツアーTシャツ 日本購入　サイズS
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

REDHOTCHILIPEPPERSWORLDTOUR2023LIVEINJAPANレッド・ホット・チリ・ペッパーズワールドツアー2023ライブ・イン・ジャパンTOTEMVINTAGEBLACK2023年レッチリのジャパンツアー公式グッズです。裏面に日本のツアー記載あり。東京ドームのライブで購入しました。サイズ　S新品未使用品カラー···ブラック袖丈···半袖
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