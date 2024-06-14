新品未使用レッチリ　ツアーTシャツ 日本購入　サイズS

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商品詳細
REDHOTCHILIPEPPERSWORLDTOUR2023LIVEINJAPANレッド・ホット・チリ・ペッパーズワールドツアー2023ライブ・イン・ジャパンTOTEMVINTAGEBLACK2023年レッチリのジャパンツアー公式グッズです。裏面に日本のツアー記載あり。東京ドームのライブで購入しました。サイズ S新品未使用品カラー···ブラック袖丈···半袖
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