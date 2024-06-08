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❤️ディズニー❤️レア❤️ヴィランズ❤️オルゴール付きスノードーム❤️
商品番号 U35843121693
商品名

❤️ディズニー❤️レア❤️ヴィランズ❤️オルゴール付きスノードーム❤️
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 6,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昔に購入した、ヴィランズ勢揃いのスノードームです！！ガラスケース内で飾っていましたが、フック船長の帽子が少し欠けています！！ホコリ等、細かい部分拭き切れていないのでご了承下さい！！オルゴールの曲は、ホーンテッドマンションの曲と言えば、分かりやすいと思います！！レアな商品、いかがですか？キャラクター···#ディズニー#ヴィランズ#スノードーム
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