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商品詳細
transportサッカーシャツ ユニフォームtransportのサッカーライン「FCtransport」のユニフォームの出品です。数年前に僅か2シーズンのみ展開されたサッカーラインのアイテムです。※断じて偽物ではありません！こちらのホワイトカラーのアイテムは、スポンサーロゴに見立ててtransportのロゴが豊富にあしらわれておりとても贅沢な仕上がりとなっております！お探しの方、お好きな方この機会にぜひお買い求めくださいませ！(^o^)半袖の他に長袖やパーカー、スウェット等もあり、非常に良いコレクションでしたが、何故か突然休止となってしまい、この2シーズンのみの展開でした。なので、とてもレアなアイテムです！柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋transporttokishirazucandyrimトランスポート 渡辺陽平 スティルシークエンス 裏原宿 SOPH.ソフネット SOPHNET.fragmenthf
http://narcologia.ru/goods/scissoring658896.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement352699.html
http://narcologia.ru/goods/conception728157.html
transport サッカーシャツ ユニフォーム FC transport - Tシャツ ...
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