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【90s vintage】ネイティブコンチョベルト　レザーベルト　本革
商品番号 M92163734383
商品名

【90s vintage】ネイティブコンチョベルト　レザーベルト　本革
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,204 円
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商品詳細

【即決◎早い者勝ち！　20時間以内配送】プロフィール必読　2つ以上購入で5%OFF！　値段交渉中でも即決を優先いたします。色:ホワイト生地:本革状態:used加工◆サイズ◆(着用者:170cm普通体型)　SIZE　ベルト長さ　105cm　ベルト幅　4cm　バックル縦　6cm　バックル横　8cm　#s_shop#メンズ　#古着　#ヴィンテージ
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