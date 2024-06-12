90sビンテージ オールドstussy 早い者勝ちレアロゴバケットハットUSA製

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素材···コットンカラー···ブルー90sのビンテージのオールドステューシーのバケットハットです。非常に人気のロゴタイプです。80年代にオリジナルがリリースされた90sのリバイバル版でその後一度もリリースのないタイプです。このタイプでは珍しいスカイブルーでほぼ出回っていないレアカラーです。USA製のサイズS-Mで一周が55cmくらいです。日焼けがありますがビンテージ感じがあって雰囲気良いです。当時、チエコビューティさんも被られていました。（小泉今日子さんも写ってます）OLD物のハットは滅多に出回らないと思います。お探しの方、是非…