90sビンテージ オールドstussy 早い者勝ちレアロゴバケットハットUSA製

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商品詳細
素材···コットンカラー···ブルー90sのビンテージのオールドステューシーのバケットハットです。非常に人気のロゴタイプです。80年代にオリジナルがリリースされた90sのリバイバル版でその後一度もリリースのないタイプです。このタイプでは珍しいスカイブルーでほぼ出回っていないレアカラーです。USA製のサイズS-Mで一周が55cmくらいです。日焼けがありますがビンテージ感じがあって雰囲気良いです。当時、チエコビューティさんも被られていました。（小泉今日子さんも写ってます）OLD物のハットは滅多に出回らないと思います。お探しの方、是非…
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http://narcologia.ru/goods/Lincoln430502.html
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