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COACH ベルト　メンズ
商品番号 E81909748041
商品名

COACH ベルト　メンズ
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！2年ほど前に購入し未使用のまま自宅管理していた品になります。商品タグもついた状態です。バックルの内側に写真のようなスレがあります。ご検討頂ければ幸いです。カラー···ブラック
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