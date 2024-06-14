

HERMES エルメス マフラー レクトヴェルソ ロゴ刺繍 カシミヤ100 ... HERMES エルメス マフラー レクトヴェルソ ロゴ刺繍 カシミヤ100 ...



HERMES カシミヤマフラー | labiela.com HERMES カシミヤマフラー | labiela.com



22AW【HERMES】エルメス カシミヤマフラー Brides de Gala (HERMES ... 22AW【HERMES】エルメス カシミヤマフラー Brides de Gala (HERMES ...



中古・古着通販】HERMES (エルメス) カシミヤマフラー グレー ... 中古・古着通販】HERMES (エルメス) カシミヤマフラー グレー ...



HERMES エルメス マフラー カシミア ライトブルー | labiela.com HERMES エルメス マフラー カシミア ライトブルー | labiela.com



カシミヤマフラー 25×150 cm 《ブリッド・ドゥ・ガラ/無秩序 ... カシミヤマフラー 25×150 cm 《ブリッド・ドゥ・ガラ/無秩序 ...



HERMES エルメス マフラー チェック カシミヤ 100% smcint.com HERMES エルメス マフラー チェック カシミヤ 100% smcint.com



マフラー/カシミア/NVY/無地/メンズ マフラー/カシミア/NVY/無地/メンズ



HERMES エルメス マフラー カシミア マフラー ベージュ カシミア | フリマアプリ ラクマ HERMES エルメス マフラー カシミア マフラー ベージュ カシミア | フリマアプリ ラクマ



新作2021年 秋冬 HERMES エルメス マフラー バイカラー マフラー ... 新作2021年 秋冬 HERMES エルメス マフラー バイカラー マフラー ...



マフラー/カシミア/100BLU/青 マフラー/カシミア/100BLU/青



HERMES エルメス マフラー リバーシブル マフラー カザック シェヴロン ... HERMES エルメス マフラー リバーシブル マフラー カザック シェヴロン ...



カシミヤマフラー 《ドレ・バックル》 | Hermès - エルメス-公式サイト カシミヤマフラー 《ドレ・バックル》 | Hermès - エルメス-公式サイト



Hermes - エルメス レクトヴェルソ リバーシブル マフラー カシミヤ ... Hermes - エルメス レクトヴェルソ リバーシブル マフラー カシミヤ ...



専用 エルメス HERMES カシミアマフラー - マフラー/ショール 専用 エルメス HERMES カシミアマフラー - マフラー/ショール

数ある中からご覧いただきありがとうございます✨❇️商品情報❇️エルメスのカシミアマフラーです☺︎全体的に気になる傷や汚れなく比較的キレイな状態です。タグ付きですが、タグ部分のみ、擦れと汚れ感じられます。チェック柄で、お写真ですと全体的に明るめに写ってしまうのですが実際はお写真よりも全体的に落ちついたお色味の印象です。（紺色×ブラウン）お写真最後のページの着画が実物に近いお色味です。カテゴリーメンズにしていますが、メンズレディース関係なくお使いいただけますよ✨大切に使ってくださる方のご購入、どうぞ宜しくお願いします✨▶︎ブランド名 HERMES/マフラー▶︎サイズ約縦140㎝×横39㎝▶︎付属品無し限界価格なので大幅なお値下げは難しいですが、多少であれば価格交渉も対応致します☺︎興味がある方はお気軽にコメント下さいませ。撮影は、分かりやすいように明るい場所で、ぼかしなど無く撮影しています。使用感の感じ方には個人差がありますので、ご自身で十分にご確認ください。展示品・新品や未使用と言っても、古物市場に出されて私のもとに来ていること、ご理解くださいませ。⚠注意⚠無神経な方や神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。