新品 財布 メンズ 二つ折り スヌーピー ブランド 本革 new ライダー！

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メンズシリーズの定番「Rider」の人気商品。しっとりとした手になじむ柔らかい牛革を使用しています。小銭入れは、大きく開くBOXタイプですので出し入れが便利です。オーソドックスなチョッパー柄なので幅広い年齢層の方にお持ちいただけます。話題のグリーンカラーです。サイズ（約）：11.5×10×3ｃｍ カラー：グリーン1点 牛革 レザー札入れ×2 小銭入れ×1 カード入れ×4 差し込みポケット×3箱あり ￥11550 牛革 レザー撮影用に取り出しただけの新品です！！一応全部写真に撮りましたが、わかる範囲で詳細記載します。＊ご検討の方は、プロフィールをご覧ください。