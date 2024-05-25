SHAREEF× STUDIOUS RABBIT FUR SNOOD

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商品詳細
SHAREEF×STUDIOUSのラビットファースヌードです。一度10分ほどしか着用していないので、ほぼ未使用に近い状態です。ウサギのファーがとても触り心地が良く気持ちいいです。カラー:グレーサイズ:全長79cm幅24.5cm素材:ウール50%、コットン30%、アクリル20%定価:20520円#shareef#studious#スヌード#マフラーカラー···グレー柄・デザイン···その他
http://narcologia.ru/goods/Taipei855971.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln869302.html
http://narcologia.ru/goods/conception162257.html
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