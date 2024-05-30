acne ユナイテッドアローズで購入 Tシャツ 白 アクネ

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商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】商品名:acneサイズ：M身幅60cm着丈76.5cm※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。色:白素材：画像参照【商品の状態】使用状況:2.3回使用ユナイテッドアローズで購入神経質な方の購入はお控え願います。【その他】不明点はご質問ください。●確認はしておりますが、傷や汚れがある場合があります。また、傷や汚れの感じ方には個人差がありますので、ご理解お願い致します。