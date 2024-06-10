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【極美品】サルヴァトーレフェラガモ ベルト　ダブルガンチーニ　ブラック
商品番号 Q34613798017
商品名

【極美品】サルヴァトーレフェラガモ ベルト　ダブルガンチーニ　ブラック
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 5,838 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沢山の商品の中から見ていただきありがとうございます！ベルト在庫多数ございますので✨他の商品も是非ご覧ください(^^)#タヌちゃんのベルトShop○アイテムサルヴァトーレフェラガモSalvatoreFerragamoサルバトーレフェラガモイタリア製　ダブルガンチーニ　バックル　ロゴ　レザー　シルバー金具　ビジネス　ユニセックス　ベルトブラック　総柄【付属品】なし【対象】ユニセックスメンズでもレディースでもベルトサイズを調節できるので、ご使用いただけます！！【状態】目立った傷や汚れはなくまだまだ気持ち良くお使いいただけます！【サイズ】ウエスト:FREE〜78cm（ハサミで切って自分で長さを調整できるタイプです）全長：88cmバックル:横　9cm縦　4cmベルト幅：3.2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○カラー黒　ブラックシルバー　黒ブラウン　茶機材の影響でお客様のイメージと変わることがありますのでご了承ください。○素材レザー　革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。こちらは大手ブランドショップで購入している正規品になります！！ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いしますNo.4080-0053
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