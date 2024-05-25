赤字覚悟早い者勝ち❗美品LOUISVUITTONベルト

観覧ありがとうございます。ルイ・ヴィトンの本皮ベルトになります。色はブラックです。穴は最短89最長99です。新品同様をフリマサイトで購入して一回着用しました。美品だと思います。素人保管なので多少の小キズなどあるとおもいます。わからない所は質問してください。よろしくお願いいたします。



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