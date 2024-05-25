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- 新品未使用 GT-R ドライボタンダウンシャツ L
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商品詳細
￥14,850(税込)商品情報ポリエステル吸汗速乾ドライ素材に、脇縫目をずらした機能カッティングを施しました。襟や脇部分、胸ボタンなどに配色された赤がアクセントです。仕様ポリエステル100%MadeInJapanサイズ目安表単位はセンチメートルです。サイズ身幅肩幅着丈袖丈適応寸法身長胸囲L58.54974.524170～18099～104
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