【名機ヴァイオリン】SUZUKI バイオリン　スズキ　220 1/8



鈴木楽器製作所 - H323 SUZUKI スズキ バイオリン No.18 1/4 裏板一枚 ...



USED】分数バイオリン SUZUKI(スズキ) No.220 1/4 - 管楽器専門店 ...



SUZUKI No.220(1/8) | オリエント楽器｜弦楽器｜オリエント楽器



Suzuki 鈴木バイオリン No.220 1/10サイズ（中古）【楽器検索デジマート】



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■本体詳細：ブランド：鈴木（suzuki）銘柄：No.220サイズ：1/8サイズ目安：110~117cm.4~6歳向け本体のメンテナンスや弓や弦は張り替えが必要となると思います。使用に伴う小傷・スレなどございます。中古品にご理解いただける方のご検討宜しくお願い致します^_^