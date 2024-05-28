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【名機ヴァイオリン】SUZUKI バイオリン　スズキ　220 1/8
商品番号 P79750380710
商品名

【名機ヴァイオリン】SUZUKI バイオリン　スズキ　220 1/8
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 2,738 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■本体詳細：ブランド：鈴木（suzuki）銘柄：No.220サイズ：1/8サイズ目安：110~117cm.4~6歳向け本体のメンテナンスや弓や弦は張り替えが必要となると思います。使用に伴う小傷・スレなどございます。中古品にご理解いただける方のご検討宜しくお願い致します^_^
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