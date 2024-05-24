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60年代 スウェット アメリカ製
商品番号 P23030081917
商品名

60年代 スウェット アメリカ製
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,899 円
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商品詳細

タイガースカラー60sunknownhalfsleevesweatshirtcolorblackyellowstripematerialcottonmadeinusasize-平置き寸法約(多少誤差あります)着丈６１.５cm(襟-裾先端)身幅５６cm(脇下部-脇下部)肩幅４５cm(右-左)袖丈９cm(脇部-袖先端)１７cm(肩付け根部-袖先端)conditionused多少擦れ毛羽立ち褪色汚れ左サイドバック汚れ(10枚目画像参照)目立つダメージ無く中古慣れされている方着用差し支え無いと思いますあくまでも古着となります御理解宜しくお願い致します60年代60s古着古着男子古着女子中目黒高円寺吉祥寺祐天寺下北沢ヴィンテージビンテージvintageusa製アメリカ製古い昔ビッグシルエットオーバーサイズ#無地#ヴィンテージ#ビンテージ#古着#60s#60年代#ビンスエ#ビンテージスウェット#アメリカ製#アメリカ古着#スウェット#半スウェット
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