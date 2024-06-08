栃木レザー別注色 ‼️エムピウ m+ 折り財布ミッレフォッリエ

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商品詳細
○アイテムエムピウm+ミッレフォッリエmillefoglieP25レザー折財布本革メンズレディース○サイズタテ8.5cmヨコ11cmマチ2.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態まだまだお使いいただけます♪○素材レザー本革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ブランドショップで鑑定済みの正規品ですので安心してご購入下さいませ^^ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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