ルイヴィトン　エピ長財布　M60434 ジップウォレット　本物保証

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商品詳細
ヴィトンの長財布です。多少の使用感はありますが、綺麗な中古程度と思います。小銭はほとんど入れていなかったので、小銭入れ部分は綺麗です。外観に小傷が少々あります。シリアル SN2078
http://narcologia.ru/goods/rebellion992778.html
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