池之端銀革店×SUKUMO Leather 藍染めL字ファスナーロングウォレット ...

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❤️この度はご覧いただきありがとうございます❤️↓↓↓下記文章を必ず熟読くださいね⚠️☘️商品説明大人気のスリム長財布と京都の染師による藍染めレザーの競演⭐️日本の技術を結集させた、傑作のオーラをまとうアイテムです。仕様：札入れ×２か所、カード段×10か所、小銭入れ×１か所\u2028アイテムサイズ：縦10cm×横18cm×厚さ1.7cm\u2028重量：147g\u2028生産国：日本\u2028※天然皮革のため、シボのあるなし・多い少ないなど革の表情に個体差がございます。あらかじめご了承ください。\u2028※革の特性上、摩擦や湿気などにより、衣服等に移染する場合がございます。特に薄い色合いの物にはご注意ください。☘️商品状態元々の藍染のムラ感に加え、使用に伴う薄シミ、若干の角スレこそありますが、まだまだ永くご愛用頂けると思います。使えば使うほど味が出てくると思います❤️☘️価格44,000円上記↑下記↓内容をご確認の上お取引お願い致します。⚠️すでに限界価格の為、おまとめ、フォロワー様以外のお値引き交渉固くおことわり致します。♣️値下げ交渉、コメント返信中に他の方が即決された場合にはそちらを優先させて頂きます発送個数が多い為、値引き無しの即決購入の方優先で、当日、翌日のスピーディー発送に心掛けております。♦️出品商品はUSED品、未使用品、未使用長期保管品もあります事をご理解下さい。※商品到着後、著しく記載事項と異なる場合はご相談下さい。出来る限りの柔軟な対応をさせて頂きます。上記、ご理解の上ご購入検討をお願い致します。#コルぺ商店街の出品しているバック、財布