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【お買い得】フェラガモ バーバリー 他 ネクタイ 4本セット シルク
商品番号 O72705839044
商品名

【お買い得】フェラガモ バーバリー 他 ネクタイ 4本セット シルク
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 1,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂き、ありがとうございます。是非プロフィールもご一読くださいませ。ネクタイ4本セット・ブランド/メーカー(左から)　フェラガモ(SalvatoreFerragamo)　バーバリー(BurberryLondon)　山本寛斎(Kansai)　LucadiBariROMA・大剣幅(左から)　約9.5/8/8.5/9.5cm・素材：全てシルク100%バラ売りは考えておりません。即購入OKです。ノンクレームノンリターンでお願いします。
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