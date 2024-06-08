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Cecilio CEVN-2BK サイレントバイオリン HVPV-30 ブラック
商品番号 Q29376079923
商品名

Cecilio CEVN-2BK サイレントバイオリン HVPV-30 ブラック
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 7,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【今週限定フォロー割引率【8倍！！】(´▽｀)対象商品！！】フォロー割始めました(^^♪詳細プロフィールへ☆使用感はありますが比較的綺麗な状態だと思います。画像にてご確認ください。他にも多数出品しています。#りしょっぷ販売中のみにチェックを入れて頂けると見やすくなります♪＊商品は基本的に画像1枚目の物が全てとなります。«CecilioCEVN-2BKサイレントバイオリン　ブラックHVPV-30»CecilioCEVN-2BK　HVPV-30[商品仕様]重量：約2.3kgサイズ：81×13×30cm材質：パールインレイ、エボニー板、ペグ、テールピース、ソリッドメープルウッドボディ他サイトでも掲載していますので同時購入の際は早い方を優先させていただきますので予めご了承ください。#バイオリン#ヴァイオリン#サイレントバイオリン#音楽#趣味#エレキ管理番号【6-200】
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