レア　ナイキ　ヤンキース　リンガーT

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商品詳細
ナイキのリンガーＴシャツです。なかなか見ないレアなものだと思います。気になる汚れなどはありません。色合いも可愛く使いやすいです。サイズが合わないため出品します。とてもかっこよくて今のトレンドなので夏に大活躍だと思います！ナイキ NIKEYankeesニューヨークヤンキース リンガーＴシャツ
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