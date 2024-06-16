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レア　ナイキ　ヤンキース　リンガーT
商品番号 F19169520225
商品名

レア　ナイキ　ヤンキース　リンガーT
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナイキのリンガーＴシャツです。なかなか見ないレアなものだと思います。気になる汚れなどはありません。色合いも可愛く使いやすいです。サイズが合わないため出品します。とてもかっこよくて今のトレンドなので夏に大活躍だと思います！ナイキ　NIKEYankeesニューヨークヤンキース　リンガーＴシャツ
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