COACH ★大人気★ ダブルジップ トラベル オーガナイザー チャコール 新品

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ご覧いただきましてありがとうございます。定番シグネチャー柄が魅力の高級感溢れるお財布です。豊富なポケットで収納力抜群！パスポートや通帳もスッポリ入るサイズ感で普段使いにはもちろん、旅行のサブバッグとしてもオススメ！プレゼントにも喜ばれそうなアイテムです。☆ダブルジップトラベルオーガナイザーシグネチャーキャンバス【品番】66562QBMI5【定価】64,900円【カラー】チャコール/ブラック【サイズ】縦12.5cmx横21cmx厚み3.5cm【素材】シグネチャーコーテッドキャンバス、スムースレザーディテール【仕様】カードスロットx18、内側にジップスナップ付きオープンポケット、ダブルジップ開閉、外側にポケット、クラッチ機能用スリットハンドル、取り外し可能リストストラップ、重量：約380g【購入場所】国内コーチアウトレットストア【付属品】保存袋＊新品未使用＊COACH直営店でアフターケアが受けられます☆当商品は【新品・未使用・正規COACHOUTLET】のお品物です。一部わずかなシワやすれ跡、保管に伴う些細な小傷等がある場合があります。何卒ご理解頂けますようお願い致します。-------------------------------コーチの布製ギフト袋と紙袋を+500円でお付けできます。ご希望の方はご購入前にご連絡下さい。-------------------------------カラー···ブラック