新品未使用　ポールスミス　マフラー

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商品詳細
主人に購入しましたが、違うデザインの物を使っている為こちら綺麗なうちに出品させて頂きます。新品未使用品。撮影の為1度袋から開封したのみで丁寧に保管していたものになります。ポールスミス マフラーカラー/マルチご質問などあればお気軽にお尋ねくださいませ。
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