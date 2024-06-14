モノグラム アンプラント ポルトフォイユ サラ マリーヌルージュ

LOUISVUITTONルイヴィトン品名モノグラムアンプラントポルトフォイユサラマリーヌルージュ型番M62125カラー系統ネイビー・レッドサイズ約横19cm高さ10.5cmマチ2.5cm仕様内側/札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×16その他ポケット×2外側/その他ポケット×1※側面に少し革がゴバ割れしておりますが、あまり気にならないと思います。付属品はございません



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