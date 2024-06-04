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スペシャルジャンボカードパック ミュウツー＆ミュウGX
商品番号 S60468748016
商品名

スペシャルジャンボカードパック ミュウツー＆ミュウGX
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンセンター購入品です。梱包していたので状態は良いと思います！神経質な方はご購入をお控え下さい。#ポケモンカード
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