[クラークス] スニーカー ブラーンツロー メンズ

新品未使用ですが、つまさき、かかと、側面に少し汚れ、キズがあります。商品状態は画像を見てご確認くださいませ。※購入時期、購入店などは忘れてしまっておりますm(__)mまた保管状況により、箱にダメージがございます。※出品数が多くて、分かるように独自の管理番号のシールを貼っています。※写真10枚載せてます。サイズ：25ｃｍ（ＵＫ７の表記から推測）必ずサイズをご了承いただいた上で購入お願いいたしますm(__)m色:ネイビーヌバック非防水ヒールのタイプ:ヒールなし留め具の種類:レースアップBrahnzLow出品画像を確認していただきご不明な点がございましたらコメントにてご連絡いただければ幸いです。出来る限り迅速な対応を心がけておりますので、是非ご検討お願い致します＾＾NO:A906



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