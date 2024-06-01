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マルセロバーロン フェザーTシャツ
商品番号 U51691998490
商品名

マルセロバーロン フェザーTシャツ
ブランド名 マルセロブロン
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マルセロバーロンフェザーのTシャツです。何年前かに購入して何回か着てました。襟のところが若干黄ばんでおります。着丈→74cm身幅→50cm肩幅→51cm袖丈→22cm即購入⭕️◉すり替え等防止の為、返品、交換はお断りさせていただきます。ご理解いただける方のみご検討ください。
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