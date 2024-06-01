マルセロバーロン フェザーTシャツ

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商品詳細
マルセロバーロンフェザーのTシャツです。何年前かに購入して何回か着てました。襟のところが若干黄ばんでおります。着丈→74cm身幅→50cm肩幅→51cm袖丈→22cm即購入⭕️◉すり替え等防止の為、返品、交換はお断りさせていただきます。ご理解いただける方のみご検討ください。
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http://narcologia.ru/goods/organization750762.html
http://narcologia.ru/goods/smear906804.html
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