FUNNY ウォレットチェーン　ファニー

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商品詳細
★FUNNY★ファニーのウォレットチェーンです。大切に使用していたので状態良し！！ご興味ある方にお譲りいたします(о´∀`о)シルバー磨きで擦っていただければさらにピカピカになると思います♬#FUNNY#シルバーチェーン#ウォレットチェーン#ファニー
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