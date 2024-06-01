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商品詳細
素材···コットンカラー···ブラック多少の使用感はあるものの大きな傷や汚れはないと思います。状態は写真で判断お願いします。着用回数は５回程度です。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit162886.html
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