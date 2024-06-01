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- 木村拓哉愛用スタンダードカリフォルニア バンズ コラボTシャツ WHITE L
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商品詳細
スタンダードカリフォルニア×バンズのコラボレーションTシャツになります。木村拓哉さんも愛用の人気ブランドになります。今回はスリッポンとクルーネックも着用されてました。ドラマHEROでは以前のコラボを着用したり、スマスマやプライベートでも着用されてます。新品・未使用品カラー WHITELサイズ着丈 74.0cm身幅 55.0cm肩幅 53.0cm袖丈 18.0cm※オンラインサイト参照の為、多少の誤差はご了承下さい。StandardCalifornia20周年を記念したアニバーサリーコレクション、VANS×StandardCaliforniaのTシャツです。2007年の第一弾コラボレーションで採用したFactoryTeamロゴ、そしてバックにはStandardCaliforniaシールドロゴを落とし込みました。20周年に相応しいアイテムです。※ボディはVANSのオリジナルです。※物により若干の差がございます。洗いをかけていませんので洗うと縮みがあります。スタンダートカリフォルニアスタカリヴァンズバンズシュプリーム木村拓哉キムタク
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