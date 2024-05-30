MINNANO NEW ERA ニューエラ　7 1/2

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商品詳細
商品:NEWERAxMIN-NANOxDSMGDsminnanoカラー:ブラックサイズ：L(71/2)状態:新品未使用2023年10月発売のモデルですダンボールに入れて配送を予定していますスムーズなお取引ができる方のみご購入ください
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