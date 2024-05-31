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ブラウン シグネチャーxメタリック バックル★ COACH ベルト
商品番号 U85392332475
商品名

ブラウン シグネチャーxメタリック バックル★ COACH ベルト
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★正規店購入品★COACH（コーチ）ベルトです(*^^*）ブラウンシグネチャーにメタリックのバックルがとってもかっこいいです☆★バックルにロゴが入っています^^♪♪♪●サイズ（cm)●◆全長約126.5◆長さ（革の端からバックルまで）約118.5◆長さ（ピンの先端から1番外の穴まで）約116.5◆長さ（ピンの先端から1番内側の穴まで）約106.5◆幅約2.9◆バックル3.9x4.7目立った汚れ等なく全体的に状態は良いと思いますが品質や保管状態にこだわりのある方はトラブル防止のためにも購入をご遠慮ください。お安く出品させていただきたいので、こちらの商品はコンパクトに丸めて発送させていただきます。気になる方はご遠慮ください\u003e_\u003c⚠︎めったにありませんが、︎発送が出来ない日にちがある場合はプロフィールの最初に記載させていただきますので、必ず一度ご確認の程よろしくお願いいたします。1094カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/insignificant3382.html
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