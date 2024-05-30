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ヤマハ　アクティブベース
商品番号 A65429219408
商品名

ヤマハ　アクティブベース
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハのアクティブタイプのエレキベースです。電池を使用するタイプです。電装系、ネックの状態ともに問題無しです。経年による細かな傷等無数にございますが、大きな目立つものはありません。気になる点はご質問下さい。
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