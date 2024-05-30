ヤマハ　アクティブベース

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商品詳細
ヤマハのアクティブタイプのエレキベースです。電池を使用するタイプです。電装系、ネックの状態ともに問題無しです。経年による細かな傷等無数にございますが、大きな目立つものはありません。気になる点はご質問下さい。
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