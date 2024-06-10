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90s デサント製 adidas アディダス Tシャツ 赤×黒 L
商品番号 N62909040299
商品名

90s デサント製 adidas アディダス Tシャツ 赤×黒 L
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 4,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90sadidasTシャツです。デサント製。ゲームシャツのようなデザインで、コットンとメッシュポリの切り替えになっています。珍しいデザインと切り替えがGOODです。多少の古着感がございますがまだまだ長く愛用していただけます。画像にてご確認ください。◆カラー：赤×黒◆サイズ表記：L（小さめなつくりです）◆実寸：肩幅53cm・身幅55cm・着丈72cm♦︎コメント：古着にご理解ある方、ご購入よろしくお願いします。神経質な方は購入をお控えください。23L0306006▼その他の出品物はこちらから▼#ADL_shopその他にも、古着used80s90sNIKEナイキadidasアディダスのメンズレディースビンテージUSヴィンテージミリタリーUSARMYなど多数出品中です。【取り扱いブランド】リーバイスナイキアディダスチャンピオンジョーダンノースフェイスパタゴニアカーハートステューシーなどを取り扱い。【取り扱いアイテム】スニーカーナイロンジャケットパーカージャージトラックジャケットフーディスウェットトレーナーインナージャケットデニムデニムシャツデニムジャケットネルシャツシャツブルゾンスイングトップコーチジャケットマウンテンパーカーワークシャツなどを取り扱い。◆トラブルを未然に防ぐ為、購入前に一度プロフィールをご確認いただければ幸いです。
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