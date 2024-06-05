専用です☆シュプリーム☆自由の女神☆キャンプキャップ(゜∀゜)

今回お部屋にある良い物も全て商品として販売してスッキリしようと断捨離期間なのでこれからどんどん良いものを出品していきます！！その他の商品も良いものばかりなのでぜひぜひ見てってくださいね(◠‿◠)✨まとめ買いからお値下げまでできる限り割引頑張りますのでドシドシお気軽にコメントよろしくですーっ（＾∇＾）✨ではでは商品説明（╹◡╹）✨商品→新品購入から数回のみ使用の美品です*\\(^o^)/*✨キャップの前面にアメリカにまつわる柄が生地に描かれていてめちゃくちゃかっこいいです*\\(^o^)/*✨普段使いにもキャンプやアウトドアにもとても重宝されるキャップです(◠‿◠)✨数回のみの美品ですが一度人の手に渡った物ですので神経質な方はご購入をお控えください*\\(^o^)/*✨超激レア☆ゆうゆうメルカリ便ゆうパケットの安心発送★利用料１０%等の理由でお値下げは厳しいですが熱望されている方には気持ちにはなりますがお値下げ頑張りますのでお気軽にどしどしコメントよろしくです（＾∇＾）✨



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