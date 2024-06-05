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80s オジー・オズボーン Ozzy Osbourne Tシャツ
商品番号 I95464396402
商品名

80s オジー・オズボーン Ozzy Osbourne Tシャツ
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 4,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年前にアメリカのヴィンテージ古着の店で購入。フェード感、色抜けなどあります。肩幅約50cm身幅約51cm着丈約69cmfearofgodフィアオブゴッドfogヴィンテージビンテージTシャツブラックサバスNirvanaメタリカMETALLICAグランジバンドTシャツダイナソーjrrageagainstthemachineレイジragesonicyouthソニックユーススマパンナインインチネイルズレッチリレッドホットチリペッパーズ80s90ssupremeシュプリーム
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