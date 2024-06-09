【新品】OFF-WHITE　ベルト　チェーン付き　ブルー

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*タグが半透明なので下にひいてあるテーブルクロスが透けていますが、タグには写っていませんのでご安心下さい*【サイズ表記】S/M【色】ブルー【ベルト】全長約108cmホール約85-95cm幅約3.5cm【素材】レザー【状態】未使用品です。但し、試着・ディスプレー中による劣化の可能性がございます。早めのご検討をお薦め致します。【定価】78,100-【購入元】ブランド古着店買取商品■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ご質問、ご相談はお気軽にどうぞ。但し、状態を過度に気になさる方は入札をご遠慮下さいますようお願い致します。商品に問題がない場合、イメージ違い等を理由に返品・交換の対応はしておりません。また、売り切れの際には、商品をご提供できない場合があること、基本的には、早めの発送を心掛けておりますが、仕事の都合上、遅れる場合があること等、予めご了承下さい。他にもブランド古着(新古品多数)を中心に出品しておりますので、是非ご覧下さい！■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■