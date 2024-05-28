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即完売希少モデル USA製 チャレンジャー×エベッツフィールド別注コラボキャップ
商品番号 O61647054650
商品名

即完売希少モデル USA製 チャレンジャー×エベッツフィールド別注コラボキャップ
ブランド名 エベッツフィールドフランネルズ
特別価格 税込 2,827 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現状価格が販売希望額です。コレクション整理で出品します。チャレンジャーエベッツフィールド別注即完売モデル#tobot出品中←お勧め品を出品しています。■商品情報長瀬智也がよく愛用しているブランド、チャレンジャーがハンドメイドに拘ったUSA製ベースボールキャップを手掛ける老舗メーカーエベッツフィールドに別注をかけたモデルです。発売後人気で即完売しました。フランネル素材ですので、これから秋に向けて少し涼しくなってくると春先まで長く使えます。■カラー：本体紺とつば黒のツートーンカラーなかなかない配色に個性的なワッペンが前後に付いています。■サイズ：7-3/8約58cm強日本人男性の平均頭囲は約58cmですので一番合う方が多いサイズ感です。■状態：型崩れなく状態は良いです。目立つ傷汚れはありません。■発送︰折り畳んでコンパクトに梱包します。中の型紙は取り外します。□検索supremeGORE-TEXスポーツウェアゴルフキャップスポーツキャップアウトドアキャンプウォーキング散歩トレッキングゴルフウェアササフラスオアスロウスノーピークナンガBEAMSBEAMSGOLFSHIPSARROWSナイキアディダスパープルレーベルナナミカパタゴニアアークテリクスモンベルエベッツフィールドフランネルズクーパーズタウンカシラトラッカー企業USA製ネイティブジャパニーズカラー...ブルー形...ベースボール
http://narcologia.ru/goods/protein92834.html
http://narcologia.ru/goods/waveform301417.html
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