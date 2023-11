［ルパン3世］カリオストロの城　Tシャツ　Lサイズ　激レア

ルパン三世カリオストロの城のTシャツです。サイズは使いやすいLサイズ。間違いなくレア、スペシャルな一枚です♪◻︎状態 新品/未使用◻︎サイズ表記 L◻︎サイズ詳細(若干の誤差はご了承ください)・着丈:約74cm・身幅:約55cm・肩幅:約50cm・袖丈:約22,5cm◻︎その他 バックプリントなし#ルパン3世 #カリオストロの城 #宮崎駿 #レア#LupinIII#TheCastleofCagliostro#モンキーパンチカラー···ブラック柄・デザイン···プリント(ロゴなど)袖丈···半袖



