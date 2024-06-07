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ラルフローレンホーム　ハーフタオルケット
商品番号 D55606342855
商品名

ラルフローレンホーム　ハーフタオルケット
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です！（タグ付き）いただきものですが、使用しないため出品します。いただきもので値段は不明ですが、似たシリーズが8800円程で販売されているようです。※自宅保管ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。
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